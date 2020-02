Pick-up elettrici / Mustang Mach-E Pick-up? Perché no!

E se un giorno vedessimo un Mustang Mach-E pick-up? Perché no! Più che avvicinarsi al Tesla Cybertruck, che come ha un design alquanto difficile e forse rischioso da replicare, il futuro Mach-E Pick-up potrebbe, se mai, maggiormente assomigliare ad un F-150, lo storico pick-up dell'ovale blu con 70 anni di storia alle spalle, 42 dei quali passati come il più venduto d'America. Forse non arriverà, ma mai dire mai. Perché non immaginare, allora, che a fianco del mega modello con cassone ne arrivi uno di taglia media, destinato soprattutto al mercato europeo