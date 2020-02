Pick-up elettrici / Neuron EV-T One è “all in one”

(Neuron EV)

La Neuron il brand californiana specializzat nei mezzi elettrici ha annunciato la produzione dell'EV T-One che ha come caratteristica principale la modularità. Essendo basato su una piattaforma modulare, può cambiare la configurazione da pick-up semplice, a camper ad autocarro da lavoro. L'EV T-One dove T significa che è realizzaro su una piattaforma Truck e la parola One che è un veicolo multifunzione è per ora poco più di un'insieme di teaser, tanto che non si ancora dove verrà assemblato. Ma che si farà quello sembra proprio certo.