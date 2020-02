Pick-up elettrici / Nikola Badger elettrico alimentato ad idrogeno

Nikola è un'altra start-up americana per le vetture elettriche (ha il nome di battesimo dello scienziato Tesla) e ha lanciato Badger, il primo pickup elettrico con fuel cell a idrogeno. Da quello che si può intuire dale prime informazioni il veicolo ha uno stile massiccio e squadrato, con grandi ruote, parafanghi imponenti e un frontale impreziosito da una pioggia di luci a Led. Impressionanti i numeri: 965 km di autonomia con un pieno di idrogeno in circa 6 minuti, oltre 900 cv di potenza e capacità di accelerare da 0 a 100 km 2,9 secondi. Non solo. Il Badger è dotato di una presa di corrente da 15 chilowatt per alimentare utensili, compressori e attrezzi da lavoro.