Pick-up elettrici / Lo scenario

Tutti pazzi per i pickup elettrici. L'offerta di questa tipologia di veicoli cresce costantemente e potrebbe diventare un “must” anche negli Usa, il mercato numero uno al mondo per le auto col cassone. Il 2021 sarà l'anno dell'arrivo del Cybertruck, il pickup di Tesla con le sue forme eccentriche e squadrate. E anche General Motors ha annunciato che tra due anni presenterà sul mercato un pick-up a zero emissioni. Il modello che sarà prodotto a Detroit, all'Hamtramck Assembly Plant lo storico stabilimento che il Gruppo americano ha deciso di tenere aperto proprio per la produzione di questo nuovo modello.