Pick-up elettrici / Tesla Cybertruck il lancio a fine 2021

Alla presentazione aveva l'aria è di un bambino che ha finalmente avuto il suo giocattolo. Elon Musk sorrideva come non mai mentre vestito di nero, nel capannone del design center di Tesla all'aeroporto di Hawthorne, a Los Angeles presentava il nuovo pick-up elettrico di Tesla. Anche il nome è parso subito eccentrico, Cybertruck. All'evento circa 500 persone presenti e 120 mila collegate online hanno visto un mezzo dalle linee trapezoidali, più un veicolo militare che un pick-up per famiglie capace di un'accelerazione da supercar, l'autonomia fino a 800 km e prezzi compresi fra 40 e 70 mila dollari.