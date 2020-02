Pick-up elettrici / Torna l'Hummer, ha il cassone ed è EV

General Motors lo ha confermato diffondendo una immagine teaser: il ritorno del nome Hummer per una nuova linea di suv e pick-up premium a propulsione 100% elettrica. Il primo modello, come altri già programmati da GM, utilizzerà la piattaforma denominata “skateboard” messa a punto dalla start-up Rivian, che è partner di partner di GM. Si tratterà di un pick-up premium sviluppato partendo dal programma conosciuto internamente con il codice Project O che dovrebbe offrire una potenza di 1.000 cv e una coppia di ben 15.590 Nm tanto da permettere un'accelerazione da 0-100 kmh addirittura in 3 secondi.