Pick-up / Great Wall Stead 6

Steed 6 è un pick-up 4x4 a doppia cabina per cinque comodi posti. La vettura è equipaggiata con un motore Mitsubishi Euro 6 di 2,4 litri da 122 calli con impianto Gpl by Landi. Ricca la dotazione di bordo che comprende di serie sei airbag, Abs con Ebd, Esp Bosch, differenziale autobloccante, cerchi in lega da 16 pollici e immobilizer. L'allestimento Premium aggiunge interni in pelle, cruise control, monitoraggio pressione pneumatici, regolazione elettrica di specchietti e sedili, barre longitudinali cromate e pedane laterali. A richiesta, sensori di parcheggio, vernice metallizzata, fendinebbia e telecamera posteriore con schermo Led a 8 pollici.

Listino prezzi