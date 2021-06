Pick-up / Jeep Gladiator

Gladiator è il pick-up Jeep dallo spiccato carattere lifestyle, estremamente versatile e capace di soddisfare bisogni di mobilità e libertà, distinguersi nel quotidiano e vivere al massimo ogni momento della giornata. Il nuovo modello inoltre segna l'importante ritorno di Jeep nel segmento dei pick-up dopo circa 30 anni dal lancio dell'ultimo esemplare con credenziali “truck” e cassone, la Comanche prodotta dal 1986 al 1992. Si tratta di un modello specificamente progettato e ingegnerizzato per essere al 100% un pick-up e consentire di poter andare ovunque e fare qualsiasi cosa grazie a contenuti tecnologici avanzati, un motore potente ed efficiente, praticità e flessibilità nel trasporto di carico. A tutto ciò si aggiunge l'inconfondibile design Jeep, oltre a dotazioni specifiche per poter soddisfare le credenziali del segmento pick-up ed assicurare ai clienti ulteriore funzionalità sia per vivere le avventure del tempo libero che per affrontare le attività di tutti i giorni.

