Pick-up / Militem Magnum

Imponente e maestoso, ma altrettanto abile nel destreggiarsi in ambito urban, Magnum è un mezzo dal carattere forte pensato quale perfetta alternativa ai “normali” SUV di lusso. Dominante su ogni tipo di percorso, asfalto o sterrato, è basato sul RAM 1500 Laramie Sport secondo la filosofia progettuale riassunta nel motto “American Tech - Italian Made” di Militem, che con Magnum rappresenta la perfetta sintesi tra Dna americano e maestria artigianale italiana. Magnum non è solo apparenza, ma anche tanta sostanza in termini di prestazioni e sicurezza grazie ai numerosi dispositivi adas. Per il comfort Magnum è dotato del sistema infotanment con display da 12”, navigatore con mappe Europa, impianto Audio Harman Kardon e pedane elettriche. Non mancano il gancio traino (rimovibile) a sfera con capacità di carico fino a 3.500 kg, il doppio tetto apribile panoramico, fari a led e sospensioni pneumatiche regolabili elettronicamente.

