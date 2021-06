Pick-up / Renault Alaskan

L’Alaskan rappresenta il primo sbarco in Europa sul mercato dei pick-up per Renault. La gamma italiana è composta da 3 propulsori diesel dCi da 160 e 190 cavalli a cambio manuale e un dCi da 190 cavalli con cambio automatico e conserva i punti di forza tipici del Pick- Up come la trazione integrale, sospensioni 5-link e la capacità di carico fino a una tonnellata. Il lancio è previsto sulla versione Doppia Cabina, a 5 posti, mentre è prevista anche una versione King Cab (2+2), con un cassone di lunghezza maggiore, ancora più capiente.

Listino prezzi