Pick-up / Rivian R1T

Una delle prime aziende a proporre l’idea di un pick-up 100% elettrico è stata Rivian, la società del Michigan indicata da Morgan Stanley come principale concorrente per il modello elettrico prodotto da Elon Musk. L’arrivo del pick-up a zero emissioni R1T realizzata dalla start up americana è programmato per il lancio già per quest’anno. La dotazione prevede l’impiego di quattro motori in grado di garantiee prestazioni da supercar, come un’accelerazione da 0-100 kmh in 3 secondi e gli 800 chilogrammi di carico utile e le 1,5 tonnellate di capacità di traino.

