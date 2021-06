Pick-up / Tesla Cybertruck

Lungo quasi 6 metri, 5.885 mm, largo poco più di 2 metri, 2027 e alto 1.905 mm il Cybertruck offre fino a 6 posti a bordo. Sul suo cassone, lungo 1,98 metri, può trovare spazio anche il nuovo quad della Tesla, comparso improvvisamente nel corso della presentazione, ma di cui non si sa altro ancora. Per garantire la praticità d’utilizzo di questa tipologia di mezzi il Cybertruck di Tesla dispone di una copertura del cassone che si apre e si chiude elettricamente. Oltre ad offrire una capacità di carico di 2.832 litri e a trasportare fino a 1.588 kg. E per una dinamica di guida tipicamente automobilistica servivano delle sospensioni ad aria che possono ridurre l’altezza da terra del Cybertruck e facilitare di molto le operazioni di carico e scarico.

