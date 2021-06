Pick-up / Toyota Hilux

Hilux model year 2021 porta in dote numerose chicche con l’intento dichiarato di strizzare l’occhio ad un pubblico o più trendy o già abituato ai moderni suv di oggi. All’interno dell’abitacolo, infatti, la vita è stata resa più al passo con i tempi grazie a nuove funzioni di infotainment e connettività come i sistemi Apple Car Play e Android Auto oltre ai numerosi assistenti alla guida come il cruise control adattivo oppure la frenata d’emergenza con riconoscimento anche in notturna di pedoni e di ciclisti oltre all’altrettanto utile mantenimento della corsia di marcia. Come se non dovesse bastare Toyota ha poi sviluppato con JBL un impianto stereo da 800 Watt, dotato di un subwoofer da 224 mm di diametro, il più potente mai montato di serie su un’auto da Jbl. In aggiunta sia gli interni che gli esterni del nuovo Hilux hanno subito un leggero restyling estetico che rende l’Hilux più attuale e accattivante: debuttano dei nuovi fari anteriori full Led, la calandra è stata ridisegnata per garantire al pick-p un’immagine di solidità e robustezza ed è offerti un set di cerchi da 18 pollici oltre, infine, ad una nuova colorazione Oxide Bronze, dal particolare sapore da off-road.

