Pidielle Group diversifica con le private label

«Le ragioni della nostra crescita vanno ricercate nella scelta di diversificare i propri business allargando l’offerta al servizio private label, attivando i nuovi canali di vendita e-commerce sul territorio italiano e ampliando l’offerta prodotti dei brand proprietari»: Serena Caimano, amministratore delegato di Pidielle Group commenta l’andamento molto buono della family company che sviluppa e produce prodotti professionali per il colore e la cura dei capelli (tra i suoi marchi Elgon) e che nel 2022 ha registrato un incremento del 19% del fatturato rispetto all’anno precedente.

«Il trend positivo è confermato anche in questa prima parte del 2023 – continua l’ad –. L’export pesa per più dell’80% del fatturato del gruppo e si estende in più di 90 Paesi.

I mercati principali sono Regno Unito, Russia, Usa e America Latina».

Personalizzazione, sostenibilità e digitalizzazione sono i pilastri su cui si fondano le strategie di sviluppo. A partire dall’innovazione «che immagina – spiega Caimano – i prodotti per capelli per un futuro in cui le persone saranno sempre più informate sui benefici dei principi attivi che scelgono, sempre più interessate a prodotti studiati in base alle loro specifiche esigenze e a ridurre l’impatto del loro stile di vita sul pianeta».

In questa direzione va una delle ultime novità, un siero di ultima generazione (Healthy Scalp&Hair) per capelli e cuoio capelluto con una texture composta da perle high-tech che rilasciano tre principi attivi sostenibili di origine marina: SolaShield, polisaccaridi del mare che proteggono dall’inquinamento e dai raggi Uv; Acquasalina, un rimineralizzante per cuoio capelluto e capelli; e Algavite, un bioattivo che stimola l’equilibrio strutturale del cuoio capelluto.

L’azienda sta accelerando sulla digitalizzazione che impatta ogni aspetto del business. «In particolar modo stiamo investendo nel rapporto con la community digitale dei nostri marchi – dice l’ad – con l’intento di creare un impatto positivo sui processi di scelta del pubblico, visto che i social network si stanno trasformando in potentissimi canali di informazione sul cosmetico».