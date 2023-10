Piemonte - La Raia

Nel terre del Gavi (Alessandria) La Raia (180 ettari, di cui 50 a vigne, 60 a seminativi, il resto pascoli, boschi, un boutique hotel di 12 camere – Locanda La Raia e una Fondazione d’arte, dedicata al tema del paesaggio) la passione per il vino va di pari passo a quello per l’arte. L’azienda agricola biodinamica a conduzione familiare, oltre all’ospitalità garbata e ad esperienze legate al vino, è promotrice di esperienze, di scoperta del territorio e di percorsi nell’arte contemporanea. Dopo la degustazione gli ospiti possono, muniti di una mappa e di una brochure informativa, percorrere la tenuta seguendo il percorso indicato per la visita delle opere d’arte site nell’area, oppure seguire un itineario che in due ore circa di cammino consente di scoprire la biodiversità che caratterizza questo ecosistema unico dove oltre ai vigneti ci sono due laghi, boschi, pascoli, prati, campi coltivati, giardini, frutteto e orti. Dieci anni fa è stata creata Fondazione La Raia che commissiona opere che si inseriscano nel territorio. Ci sono, ad esempio, la Oak Barrel Baroque di Michael Beutler, opera che si ispira alle architetture palladiane ed è costruita con travi di legno e doghe delle botti a fine vita, o il Palazzo delle Api di Adrien Missika, che domina il laghetto. Ultima in ordine di tempo è l’opera del bolibviano Tami Izko con il suo Inventory che interpreta il tema del paesaggio in modo inaspettato, invitando a guardare da vicino, vicinissimo, la meraviglia della biodiversità.

