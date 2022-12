Piemonte, Blooming cresce con Alice Pizza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il marchio Alice Pizza sbarca in Piemonte grazie all’accordo sottoscritto da Blooming Group Spa e Alice Pizza Spa. L’intesa punta allo sviluppo del brand in Piemonte e prevede un piano di 6 nuove aperture sul territorio di Torino e del Piemonte nei prossimi 2 anni, con in totale 60 nuove assunzioni.

Blooming Group, guidato da Davide Canavesio, mette dunque a segno una nuova operazione per radicare in Piemonte un marchio noto a livello nazionale e internazionale. E cresce anche grazie all’apertura di due nuovi ristoranti a marchio Befed, uno a Settimo Torinese e uno a Castelletto Ticino. Il Gruppo è attivo nel settore del food & bevarage dal 2017 ed è leader nel mondo del retail grazie ai brand Burger King, Befed, Il Barbiere, accanto ai marchi propri come Lab, Il Barotto e Gallo’s. Alice Pizza invece nasce a Roma negli anni Novanta e conta su un patrimonio di oltre 60 ricette di pizze al taglio, con all’attivo 190 pizzerie, in Italia e all’estero, e più di 2mila dipendenti a cui si uniscono quelli che saranno assunti per le nuove aperture a Torino e in Piemonte.