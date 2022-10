Piemonte: forest Bathing all'Oasi Zegna

L'Oasi Zegna, che vanta un'importante biodiversità, rappresenta uno dei luoghi più suggestivi per osservare il fenomeno del foliage che assume i tratti di una vera e propria esperienza multisensoriale. Come macchie di acquerello i boschi di latifoglie si colorano di giallo, arancio, rosso, con punte di viola e marrone, prima del riposo invernale. Il disordine cromatico che la natura crea diventa una tavolozza di arte viva che ogni anno si modifica in base alle condizioni climatiche e atmosferiche. In tutti i week end di ottobre e novembre le guide esperte di OverAlp propongono escursioni guidate alla portata di tutti per conoscere il territorio e i suoi segreti. Mentre il 23 si va alla scoperta della splendida Alta Valsessera, nel cuore più selvaggio dell'Oasi, in sella alla bike. Da non perdere le esperienze di Forest Bathing sabato 22 e domenica 23 ottobre e sabato 12 e domenica 13 novembre.

