Piemonte. Il Gran Tour dei siti Unesco da Stupinigi a Pinerolo

Quello che si può percorrere in bici partendo da Torino e grazie all'ausilio della rete stradale e ferroviaria di supporto è un anello di 600 chilometri che tocca le regge e i paesaggi Patrimonio dell'Umanità, le Riserve Man and the Biosphere, le Città Creative e i Geoparchi. Con la bici si può spaziare lungo una serie di itinerari che portano a scoprire le Residenze Reali Sabaude, i Paesaggi Vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato; i Sacri Monti, le Città Creative Torino, Alba e Biella fino ai Siti palafitticoli di Viverone e Biella, a Ivrea Città Industriale del XX secolo, alla Riserve MAB Ticino Val Grande Verbano, del Monviso e Colline Po. In questa stagione è da fare quello che collega le due regge di Stupinigi e Racconigi per poi prosegue fino a Saluzzo, passando per il Sentiero Maira, Savigliano, Lagnasco con sosta al Castello Tapperelli e al Castello della Manta per poi proseguire per la cittadina di Cavur, il Castello di Mirandolo e dunque arrivare a Pinerolo. Questo percorso di circa 120 km dove il verde della campagna e il colore degli alberi da frutto si allineano a quello ai piede delle montagne, con il Monviso a fare da nevoso re, può essere fatto a tappe. In ogni caso consente di scoprire con il ritmo lento della pedalata lungo strade rurali e secondarie, un territorio ricchissimo da un punto di vista naturale, paesaggistico e storico architettonico.

