Piemonte, Lazio e Lombardia verso il giallo dal 3 gennaio. Liguria e Calabria a rischio arancione

Corre veloce la variante Omicron, tanto che nel giorno di Natale era già responsabile del 45% degli oltre 54mila casi individuati. Lo fa, però, a velocità diverse perché nelle regioni già entrate nella zona gialla si nota in generale un decremento dei casi, mentre in molte regioni ancora bianche i casi continuano a salire rapidamente.

Quattro regioni verso l’abbandono della fascia bianca

Sono nove le regioni che hanno superato la soglia critica in area non critica (15%) e in terapia intensiva (10%). Oltre alle sette già in giallo (Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, province autonome di Bolzano e Trento, Veneto) altre due (Piemonte e Lazio) hanno ormai numeri da zona gialla. Mentre Lombardia e Sicilia sono al limite. Se il trend prosegue, il monitoraggio Iss venerdì prossimo certificherà per tutte le ultime quattro l’abbandono della fascia bianca. Anche se va specificato che con l'obbligo di mascherina all'aperto anche in zona bianca contenuto nell’ultimo decreto legge approvato in Cdm, non c'è più di fatto alcuna distinzione tra le due zone a livello di misure anti-contagio.

Piemonte e Lazio con numeri da zona giall0

Il Piemonte (587 casi settimanali ogni 100mila abitanti) ha superato da giorni sia la soglia da zona gialla dei ricoveri in terapia intensiva (siamo al 14,2 per cento) che quella nei reparti ordinari (18,2%). Mentre il Lazio (383 nuovi positivi in una settimana ogni 100mila abitanti) ha dal 27 dicembre numeri da zona gialla: 15,5% tasso di ospedalizzazione nei reparti ordinari e 11,5% in rianimazione (dato cabina di regia). Del resto era stato lo stesso governatore Nicola Zingaretti a dichiarare qualche giorno fa: «I flussi probabilmente ci porteranno in zona gialla».

Lombardia e Sicilia vicine al cambio di colore



Crescono i casi in Lombardia, diventata la regione epicentro dei contagi (746 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti). E crescono i ricoveri. Anche se i 2mila posti letto in più nei reparti ordinari mobilitati per i pazienti Covid negli ultimi dieci giorni (passati da 8.485 in totale registrati il 18 dicembre a 10.457 il 27 dicembre) ha consentito di tenere per qualche giorno più basso il tasso di ospedalizzazione, cresciuto comunque fino al 14,7%. Mentre in terapia intensiva siamo sopra soglia al 12,2%. Vicina al cambio di colore anche la Sicilia (274 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti), dove i ricoveri nei reparti ordinari sono saliti al 17,9%. Mentre quelli in terapia intensiva sono saliti al 9,6 per cento.

Ricoveri in aumento anche in Emilia Romagna. Sopra soglia al 12% quelli in terapia intensiva. Mentre quelli in area non critica si attestano al 13,7 per cento. E la situazione peggiora in Umbria, dove il tasso di ospedalizzazione nei reparti ordinari è al 14% e in rianimazione al 7 per cento (dato cabina di regia).