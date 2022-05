Piemonte. Nel magico mondo dei Rododentri dell'Oasi Zegna

A maggio e di giugno tornano le incredibili fioriture dell'Oasi Zegna con passeggiate guidate nella splendida Conca dei Rododendri, luogo iconico che in questo periodo dell'anno diventa una miscellanea di tinte del rosa, del rosso, del giallo e del lilla, incredibile quinta naturale che fa da sfondo ideale per camminate esperienziali. In autonomia o accompagnati, le passeggiate fiorite sono il momento ideale per immergersi nella natura. A un'ora e mezza da Milano e Torino, l'Oasi Zegna in questo periodo si veste di molteplici volti, uno più suggestivo dell'altro: la parte bassa (che parte da Trivero Valdilana a circa 800 mt.) accoglie le fioriture primaverili, mentre la parte alta (attorno ai 1400 mt.) si risveglia definitivamente dall'inverno con bucaneve e narcisi. La Strada Panoramica Zegna diventa il collegamento tra le tante esperienze da vivere sul territorio: oltre alla visita della Conca dei Rododendri a Trivero Valdilana c'è ancora il Lanificio Zegna e Casa Zegna, archivio storico e polo museale. Le uscite con le guide di OverAlp, preziosissime nel dare informazioni sulle caratteristiche e sulle curiosità legate al fenomeno delle fioriture, si tengono nei weekend del 21-22 maggio, 28-29 maggio, 4-5 giugno, giovedì 2 e venerdì 3 giugno.

