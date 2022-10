Piemonte: a Miradolo per sperimentare la tecnica dell'acquerello

Metti un antico castello circondato da un parco ultra secolare e i suoi meravigliosi colori autunnali. Questo diventa lo scenario perfetto per sperimentare la tecnica dell'acquerello. Accade nel Castello di Miradolo in Piemonte dove per quattro domeniche a partire dal 16 ottobre si potrà partecipare ad un corso base in 4 incontri a partire dalla copia dal vero per osservare i colori della natura e provare a fermarli su carta. E anche chi non sa disegnare potrà usare l'acqua, macchiarla e immaginare. Mentre domenica i più piccoli potranno cimentarsi con “Giochiamo con il foliage”: un' occasione per imparare a riconoscere le foglie degli alberi del parco, dopo averle raccolte e catalogate con l'aiuto dei più grandi.

