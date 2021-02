Piemonte, Mombaruzzo

Distillerie Berta invita gli innamorati a trascorrere un weekend al Relais Villa Prato in un borgo medievale dell'astigiano, non lontano dalla cantina. Tre le proposte: una notte Breakfast & Night (doppia 200 €), Creativity & Taste con l'aggiunta di un'esperienza nel nuovo laboratorio di grappe e distillati per creare una bottiglia personalizzata (250 €) e Relax & Sleep comprensivo di un massaggio (300 €). Al ristorante, lo chef Andrea Cavallo propone menù piemontese con prodotti stagionali di piccoli artigiani locali e ingredienti a chilometro zero.

www.relaisvillaprato.it