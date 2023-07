Piemonte. Musica per tutti i gusti sulle rive del lago e nel Biellese

Fino all'8 settembre un arcipelago sonoro, isole di musica in un microcosmo di profonda bellezza come il Lago Maggiore: ecco come immaginare la manifestazione Stresa Festival, che alla sua 62esima edizione sfodera un programma variegato per generi e personalità artistiche. Si parte dalla prima isola – Stresafestivaljazz – per toccare un'isola appena “emersa”: Stresafestivalyoung, da giovani per i giovani, dai ritmi classici all'elettronico. Note antiche per Stresafestivalbaroque fino a Stresafestivalclassic, che inaugurerà il Festival di agosto, con un repertorio quanto mai ampio, che dal sinfonico spazia al romantico e al moderno, tra strumenti antichi e divagazioni coreutiche inconsuete e di grande impatto. Musica classica e avanguardie sperimentali live si daranno appuntamento anche nella bellissima cornice della Valle Elvo (Biella) a partire dal 4 agosto per il Piedicavallo Festival in Valle Elvo. L'evento è frutto di un progetto pluritrentennale, che sta registrando un crescendo di pubblico e di riscontri, grazie alla sua specifica sensibilità per composizione ed esecuzione classica da un lato ed esperimenti digitali e analogici, per voce e aria, per il ballo e per l’ascolto, dall'altro. Dopo il programma di musica classica, venerdì 18 agosto il cartellone live di “Aurora” vedrà Dj Gruff per la prima volta nelle vesti inedite di poeta, in una produzione originale solo per testi e voce; poi, Su Contrattu Seneghesu, interpreti del canto a tenore sardo tipico della cultura pastorale della regione, e Saphileaum, dj e producer georgiano resident allo storico Khidi club di Tbilisi, mentre la consolle sarà affidata a Babe Roots e Skip.

10/20 12/20 Menu