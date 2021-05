Piemonte, precipita cabina della funivia del Mottarone: almeno 9 morti e 2 feriti

1' di lettura

Si aggrava il bilancio provvisorio dell'incidente nel Verbano, dove una cabina della funivia del Mottarone è precipitata: per il Soccorso alpino, che provvede ai soccorsi sul posto, è di 9 morti, 2 banbini feriti trasportati in codice rosso all' ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino.

Sul posto personale del Soccorso alpino, dei vigili del fuoco, del 118. Intervenuti due elicotteri dalle basi di elisoccorso di Borgo Sesia e di Varallo. La funivia del Mottarone era stata completamente revisionata e sottoposta a manutenzione straordinaria tra il 2014 e il 2016. L'impianto venne chiuso nel 2014 e riaperto il 13 agosto 2016.

Loading...

Appena appresa la notizia del tragico incidente, il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini ha contattato immediatamente le autorità locali, il Prefetto e i Vigili del Fuoco.

«La tragedia della funivia di Stresa porta il lutto in una domenica che doveva essere di speranza. Penso al dolore infinito delle famiglie delle vittime di questo assurdo incidente». Così su twitter il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni.