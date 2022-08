Piemonte. Romanticismo, sentieri e tradizioni al Lago d’Orta

Borghi e porticcioli che sembrano essersi fermati nel tempo, la sagoma inconfondibile a centro lago dell'isola San Giulio con la sua splendida basilica gli itinerari che si snodano fra ville nobiliari o accompagnano il visitatore (a piedi o in bicicletta) ad ammirarne da vicino ogni suo angolo. Il lago d'Orta, con i suoi 13,4 km di lunghezza e 2,5 di larghezza incastonato tra le Alpi e boschi collinari, è una perla che per certi versi oscura per bellezza anche il vicino e più rinomato Lago Maggiore. Fra hotel per coppie in cerca di un romantico luogo di relax e strutture per accogliere giovani e meno giovani che amano la natura, il fascino di questo lago è legato anche ai personaggi che lo hanno reso famoso, dallo scrittore Gianni Rodari (nativo di Omegna) a Friedrich Nietzsche, che da queste parti soggiornò con Lou von Salomé, una delle rarissime esperienze femminili del filosofo tedesco.

