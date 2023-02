Piemonte: San Domenico, Macugnaga e Limone

Poco conosciuta agli appassionati della neve lombardi, sebbene sia a due ore di auto da Milano, San Domenico di Varzo è la principale ski area dell'area ossolana, nel cuore delle Alpi Lepontine e fra le pendici montuose che delimitano la Val Cairasca. Qui è possibile sciare su 35 km di piste facili e per esperti (solitamente caratterizzate da abbondante innevamento naturale) salendo dai 1.420 dell'abitato di San Domenico fino ai 2.550 metri della seggiovia Ciamporino Dosso, in uno scenario che ha per sfondo le Alpi al confine con la Svizzera. Lo skipass giornaliero in alta stagione costa 39 euro. Ai piedi del Monterosa si trova invece un'altra località sciistica della provincia del Verbano Cusio Ossola, e cioè Macugnaga. Due i comprensori a cui accedere, il Belvedere e il Monte Moro, per complessivi circa 30 km di tracciati, di cui la maggior parte di media difficoltà. Si può salire fino alla base del ghiacciaio Belvedere, a 1.932 metri di altezza, e scendere per 6 km su piste rosse fino alla località Pecetto oppure raggiungere in funivia l'area del Monte Moro al limite dei 3mila metri per sciare (o praticare lo snowboard anche fuori pista) dal passo fino all'Alpe Bill. Per lo skipass giornaliero si spendono al massimo 30 euro. Definire quello di Limone un comprensorio “minore” è forse improprio visto e considerato che ad attirare gli appassionati di sci nella “Regina” delle Alpi Marittime vi sono anche gli 80 km di piste (la quasi totalità rosse) della ski area “Riserva Bianca” e impianti di risalita che arrivano oltre i 2mila metri di quota. I prezzi degli ski pass (37 euro il giornaliero adulto) sono però decisamente inferiori a quelli delle grandi stazioni sciistiche del Piemonte e della Val D'Aosta.

