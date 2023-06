Piemonte – Torino - APOLIDE FESTIVAL

APOLIDE FESTIVAL torna per la ventesima edizione dal 20 al 23 luglio nel verde dell'Area Naturalistica Pianezze di Vialfrè, incastonata nel verde tra Torino e Ivrea. Quattro giorni non-stop tra musica, spettacoli dal vivo, socialità e natura, con una particolare attenzione alla sostenibilità e all’accessibilità della venue. Un’ edizione che evidenzia in modo ancora più forte il carattere di Apolide: indipendente, creativo e curioso, con un'attitudine costante alla conoscenza e alla condivisione, alla sperimentazione e contaminazione tra generi. Ad animare il tutto ci saranno oltre 50 artisti provenienti da tutto il mondo in un vero giro del mondo a tempo di musica in quattro giorni. A questi si uniscono alcuni dei nomi più interessanti del panorama musicale nazionale, in un succedersi di live, dj set e performing arts, dal mattino alla notte, sui consueti tre palchi del Festival.

11/17 13/17 Menu