Piemonte: a Torino un habitat di ispirazione africana

Zoom di Torino ha scommesso sulla capacità di offrire soluzioni open air in contesti come quelli dei bioparchi. Qui il Lake Eyasi Glamping (che trae ispirazione dall'omonimo bacino in Tanzania) è il frutto di un progetto che unisce storytelling, pianificazione tecnica e urbanistica per offrire una vera “wildlife experience”. E' oggi il primo glamping in Italia all'interno di una struttura zoologica. E' composto da 36 tra eco-lodge e tende, tutti tematizzati per richiamare le atmosfere africane. Accanto al glamping si trova una esclusiva “Savana Terrace” che da questa estate ospiterà un habitat per un gruppo composto da tre leoni. È qui che gli ospiti potranno fare un'emozionante colazione circondati da giraffe, gazzelle, struzzi e altre specie africane.

