Piemonte. In Val D'Ossola per Tones on the Stones

Le noti vibranti della musica trovano in Val D'Ossala un loro territorio di elezione. Dai concerti alpini di Musica in Quota al Festival Internazionale di cortometraggi Malescorto, dall'Ossola Guitar Festival alle rassegne culturali Domosofia a Domodossola e fino a Tones on the Stones un evento unico al mondo, che da sempre programma spettacoli e performance live in sedi veramente speciali: le cave di pietra della Val d'Ossola. I marmi, i graniti e le beole delle cave da luogo di faticoso lavoro si trasformano in poetici palcoscenici per l'esibizione di artisti di fama internazionale. Ma certi territori incontaminati (dall'Alpe Devero alla Val Fornezza alla Val Vigezzo) sono anche la cornice ideale per centinaia di itinerari a tutti livelli da assaporare con lentezza, tra laghi alpini, cime maestose e paesaggi di grande fascino. Per i più avventurosi le valli ossolane sono poi una vera miniera d'oro per le pareti d'arrrampicata la più conosciuta è quella di Balmalonesca ma sono innumerevoli le falesie do ve mettersi alla prova. E se certi torrenti sono il paradiso per gli appassionati di canyoning, c'è ampio spazio anche per i principianti ben condotti in questa iniziazione da guide di alto libello. A testimonianza dell'alto valore per l'outdoor dal 9 all'11 settembre 2022 la Val d'Ossola ospiterà infatti i Campionati del mondo di Skyrunning. Per tutte le info



