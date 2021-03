Pier Paolo Pasolini, una voce di giustizia e verità in un mare di degrado e desolazione Nel 99esimo anniversario dalla nascita Roberto Chiesi, critico cinematografico e responsabile del Centro Studi-Archivio Pier Paolo Pasolini della Cineteca di Bologna, delinea la figura dell'intellettuale corsaro di Asia Vitullo

(Ansa)

Nel 99esimo anniversario dalla nascita Roberto Chiesi, critico cinematografico e responsabile del Centro Studi-Archivio Pier Paolo Pasolini della Cineteca di Bologna, delinea la figura dell'intellettuale corsaro

6' di lettura

Oggi, 5 marzo, a novantanove anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, lo sperimentatore che visse combattendo contro la frattura di una società sempre più omologata, lo ricordiamo con Roberto Chiesi. Il critico cinematografico e responsabile del Centro Studi-Archivio Pier Paolo Pasolini della Cineteca di Bologna delinea la figura del poeta, dell'intellettuale corsaro e della sua inscalfita attualità.

Come ricorda il suo primo e personale incontro con il poeta friulano? Cosa, in prima analisi, l'ha affascinata?

Loading...

«Il primo incontro con Pasolini fu la notizia della sua morte, quando ero bambino. Rimasi turbato dalla violenza, dalla ferocia, dalla crudeltà con cui era stato ucciso. Ricordo il sentimento di ingiustizia che provavo. Non sapevo nulla di complotti, di teorie sul delitto o altro, ovviamente, ma mi sembrava un'ingiustizia intollerabile che il reo confesso, Giuseppe Pelosi, potesse ostentare un sorriso sazio di soddisfazione davanti ai fotografi e alla stampa. Mi sembrava un'immagine oscena e, appunto, profondamente ingiusta.Il vero primo incontro con Pasolini avvenne quando avevo undici anni e vidi in televisione Uccellacci e uccellini. Non lo volli vedere per Pasolini ma per Totò, che amavo. Ma la scoperta di Pasolini, del suo immaginario, mi sconvolse. Rimasi folgorato, affascinato, anche per un effetto magico di dèjà vu: infatti mi accorsi che in realtà avevo già visto venti minuti del film anni prima, quando ero piccolissimo, la prima volta che venne trasmesso in Tv nel 1971 e alcune immagini mi si erano impresse con la forza e l'intensità dei sogni».

Considerando Petrolio, romanzo di Pasolini rimasto incompiuto e pubblicato nel 1992 da Einaudi, si può, secondo lei, intravedere una sorta di interrogazione vera e propria sullo statuto della letteratura, una critica diretta e indiretta allo sperimentalismo del Gruppo '63?

«Il progetto di Petrolio era importante per innumerevoli motivi per Pasolini: doveva rappresentare il ritorno alla letteratura dopo tanti anni di cinema (anche se non l'aveva mai abbandonata, tranne la poesia nell'ultimo anno), nel senso che si trattava di un enorme e ambiziosissimo progetto letterario cui intendeva dedicare molti anni di lavoro. Aveva annunciato che gli sarebbero stati necessari altri cinque anni, un tempo lunghissimo per un artista come lui, indotto dalla sua natura a “bruciare” opera su opera, ossia a realizzarne freneticamente una dopo l'altra. Sì, penso che attraverso questo corpo di romanzo, Pasolini interrogasse anche il senso della letteratura perché Petrolio doveva essere un atto d'accusa durissimo e documentato, contro il mondo politico, contro le trame della strategia della tensione, contro un potere che egli vedeva come mostruosamente criminale. E al tempo stesso doveva essere un viaggio dantesco, visionario e onirico, nelle oscurità e nelle contraddizioni del proprio io così come nelle viscere dei fenomeni sociali e antropologici. Nelle ambizioni di Pasolini, doveva essere anche un'opera che avrebbe fatto impallidire lo sperimentalismo del Gruppo '63, conducendo le alchimie della sperimentazione narrativa fino alle estreme conseguenze, in un tessuto dove avrebbe fuso insieme stili e generi completamente differenti».