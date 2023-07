Pier Silvio Berlusconi: «Io in politica? No, almeno per ora. Mediaset non è in vendita». E saluta Bianca Berlinguer a Rete 4

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Non ho intenzione di scendere in politica». A seguire le orme di papà Silvio, scomparso meno di un mese fa, per raccoglierne l’eredità, Pier Silvio Berlusconi non pensa. Almeno per ora. Ma la decisione il secondogenito la dà come ponderata e legata ad «almeno tre motivi». Il primo è legato a una «questione personale: penso che la politica sia un mestiere serio che si studia e soprattutto si impara facendo esperienza. Il secondo motivo è che non sarebbe giusto lasciare le cose a metà: Mediaset oggi sta attraversando un momento importantissimo di sviluppo, quindi ritengo di dover rimanere a Mediaset a fare il mio mestiere. In terzo luogo penso che non vada dimenticato il perché si fanno le cose e che una persona debba scendere in politica per dare un servizio agli italiani: oggi non c'è nessuna emergenza e c'è un governo votato dagli elettori che sta facendo il suo meglio».

Non che un pensiero non sia stato fatto. «Un moto l'ho avuto – ammette però a margine della presentazione dei palinsesti Mediaset per la nuova stagione televisiva – pensando che non vada perduto il lascito di Forza Italia. Comunque io ho 54 anni e mio padre è entrato in politica a 58». La conclusione è affidata a una battuta: «Chi sostituirà mio padre? Nessuno mai».

«In famiglia siamo compatti»

«No». Non c’è nessuna ipotesi di vendita di Mfe-Mediaset, afferma inoltre Pier Silvio Berlusconi. «In famiglia non ne abbiamo parlato. Mi ha dato fastidio che con la morte di mio padre ci siano state simili ipotesi, ma è normale», aggiunge l’ad Mediaforeurope rispondendo a una domanda sui bruschi rialzo del titolo in Borsa dopo la scomparsa del padre. «C'è compattezza – ha proseguito sui rapporti con i fratelli – io voglio un bene enorme a mia sorella Marina e voglio un bene enorme ai miei tre fratelli, Barbara, Eleonora e Luigi. Ognuno fa il proprio mestiere ma c'è compattezza assoluta».

Berlusconi ha poi descritto come «normalissimi» e «cordiali» i rapporti con Vivendi, secondo socio di Mfe (definito «silente» da Pier Silvio Berlusconi) e interessato in base ad alcune ipotesi ad avere un ruolo più rilevante nel futuro del gruppo televisivo italiano.

Fusione con Cairo? Fantaeditoria

L'ad di Mediaforeurope ha poi commentato i rumors su un possibile interesse di Urbano Cairo (proprietario di Rcs Mediagroup e di La7) per Mediaset: «Io sono un fan di Urbano Cairo, ho un bellissimo rapporto con lui fin da ragazzino, è bravo, simpatico, capace. Lui ha sempre smentito e non c'è niente ad oggi – ha detto - Se mai ci fosse, non so, Mondadori con Rcs? Rcs con Mediaset mi sembra un incastro un po' spericolato visti i valori in ballo: in una fusione ci mangeremmo Rcs. Lui ha parlato di fantatelevisione, io la chiamerei fantaeditoria».