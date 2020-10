Pierluigi Stefanini, presidente Unipol

(IMAGOECONOMICA)

«Oggi non si può essere competitivi senza saper valorizzare al meglio tutti i saperi e le attitudini, a partire da quelli di giovani e donne. Nel Gruppo Unipol da anni abbiamo in essere misure di supporto alla crescita femminile. Negli ultimi anni sempre più donne ricoprono ruoli di direzione perché è fondamentale dare loro il giusto modello di leadership e al contempo l'opportunità nel nostro Gruppo di crescere per tutti, donne e uomini»