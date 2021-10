Piero Ferrari: dalla «stanza degli errori» al futuro del Cavallino che cerca la transizione

Il Cavallino, che dal 1942 è di proprietà della Ferrari, è stato ristrutturato, affidato alle cure di una stella della cucina internazionale come Massimo Bottura, che a Modena ha la Osteria Francescana, e inaugurato questa estate: «Non c’è il maestro?», chiede con affettuosa ironia Piero Ferrari al cameriere. No, oggi Bottura non è a Maranello. I suoi ragazzi e le sue ragazze ci portano subito una rivisitazione dell’erbazzone: due sfoglie di parmigiano con all’interno una crema di battuta alle erbe. Quindi, una interpretazione della tigella, trasformata in un macaron farcito con parmigiano, lardo, una crema di aglio dolce e limone salato.

Ci troviamo nell’epicentro della fabbrica e dell’immaginario, della memoria e del futuro della Ferrari. Davanti al Cavallino, attraversata la strada, si apre l’ingresso di Via Abetone Inferiore 4, dove appena dopo la sbarra, sulla sinistra, si trovava il primo ufficio di Enzo Ferrari e dove, soprattutto, ci sono le linee produttive da cui escono le gran turismo. Alle spalle del Cavallino, sorgono invece la scuderia di Formula 1 e il reparto dedicato ai facoltosi appassionati che possono permettersi di comprare – e di lasciare in custodia qui, venendo a farle poi girare sull’anello di Fiorano – le monoposto storiche della Formula 1 o le automobili del programma FXX, le macchine che invece di andare in strada vengono potenziate nelle loro prestazioni e rimangono a disposizione dei proprietari per la corsa in pista.

Mentre leggiamo il menù del Cavallino, Piero sceglie il vino: «A me piacciono molto i rossi piemontesi, in particolare il Barbaresco che già amava mio padre, ma soprattutto amo i rossi toscani. Io andrei su una bottiglia di Rosso di Montalcino di Poggio di Sotto, del 2018. Che ne pensa?. Per me il vino è perfetto: «Le va bene se, come primo antipasto, prendiamo lo gnocco fritto con i salumi?», gli chiedo. Piero mi fa un cenno di assenso e di intesa e specifica: «Mi raccomando, non ci formalizziamo, lo gnocco fritto si mangia con le mani». Lo gnocco con prosciutto crudo, pancetta e mortadella è notevole. Come ulteriore antipasto, lui prende un carpaccio di salmerino alpino con porcini, sedano rapa e tè nero, mentre io vado su una crème caramel al parmigiano reggiano, fatta con una frittata di parmigiano di trentasei mesi, cipolla e aceto balsamico Villa Manodori. Quando dobbiamo scegliere il primo, la temperatura emotiva sale, perché – fra i piatti – compaiono i maccheroncini della Lina. «Lina era mia mamma. Era una grande cuoca. Un giorno ho raccontato la sua ricetta a Bottura, che se l’è scritta e poi ha fatto questa aggiunta al menù», racconta non senza un pizzico di nostalgia. I maccheroncini della Lina sono con una salsa ai tre pomodori, parmigiano reggiano e prosciutto crudo di trentasei mesi. Piero non può non sceglierli. Il piatto è molto invitante. Ma sono contento di avere preso i tortellini del Tortellante, in crema di parmigiano reggiano. Il Tortellante è l’associazione di Modena in cui ragazzi e ragazze con l’autismo lavorano e preparano pasta fresca, in un connubio meraviglioso fra intimità familiare e gusto, impegno quotidiano e solitudini allievate, pasta tirata a mano e vendite ai privati e ai ristoranti.

Lina era appunto la mamma di Piero. La nonna, da parte di padre, si chiamava invece Adalgisa: «Era l’unica persona a cui mio padre dava retta e a cui obbediva. Era di Forlì. Diceva sempre “noi romagnole discutiamo con il coltello sotto al tavolo”. Mio padre non voleva che io entrassi in azienda. Lei, invece, era favorevole. Mia nonna Adalgisa morì nell’ottobre del 1965. Io, come una intera generazione di imprenditori e di figli di imprenditori, mi ero diplomato all’Istituto tecnico Fermo Corni di Modena. Nel suo testamento mia nonna lasciò scritto, fra le sue ultime volontà, che io dovevo entrare in Ferrari. Il 1° novembre 1965 fu il mio primo giorno di lavoro. Mio padre non voleva che si pensasse a favoritismi. Per questo, ogni volta che mi assegnavano un incarico, ricevevo non più dello stipendio base previsto per quella funzione. Era un uomo duro. Ma non mi ha mai sopraffatto. Venire a mangiare qui con lui tutti i giorni, da soli o con gli altri, era un modo per legittimarmi in azienda e per manifestarmi affetto in privato. Lui era mio padre. Io ero, e sono, suo figlio».

Un secondo bicchiere di Rosso di Montalcino sta bene. Piero Ferrari non ha certezze sul futuro dell’industria dell’auto: «La transizione energetica non è univoca. Le grandi aree geografiche, come gli Stati Uniti, l’Europa e la Cina, seguono linee soltanto in parte sovrapponibili. In generale esistono l’elettrico, l’idrogeno, il nucleare, il biofuel. La Ferrari ha una ibrida, la SF90 Stradale. Nel 2025 uscirà la Ferrari elettrica, la prima senza il rombo Ferrari nel motore. La nostra società storicamente si è adattata molto bene ai mutamenti regolamentari. Cito sempre il caso americano: negli anni 70 gli Stati Uniti espressero a livello federale normative anti-inquinamento che, in California, ebbero una versione più stringente. Noi ci attenemmo allo standard californiano. Anche questo ci ha permesso, nei decenni successivi, di trasformare gli Stati Uniti nel nostro primo mercato».