Piero Lissoni «Sogno un mondo pre-Covid» L’architettura alle prese con il Covid-19. «Abbiamo continuato a fare nel 2020 quello che avevamo impostato, ma ci preoccupano i prossimi due anni» dice di Antonella Galli

Piero Lissoni, fotoVeronica Gaido

Lo Studio Lissoni & Partners, con sede a Milano e New York, si occupa da 30 anni di progettazione architettonica, interior design, product design, grafica. L'architetto Piero Lissoni, che lo guida, è una delle personalità italiane maggiormente riconosciute a livello internazionale e, nel ruolo di art director, tra le più richieste dalle aziende (sette solo in Italia). Lo caratterizza un tratto sobrio, elegante, in equilibrio tra razionalità ed emozione, orientato alla bellezza, nei dettagli come nella visione d'insieme. Ci racconta da vicino la sua attività, le sue riflessioni sull'Italia e sul mondo, quello che ci attende e ciò che lo ispira.

Una fotografia attuale del suo studio.

Siamo due studi: uno è milanese, l'altro newyorkese. Lo studio italiano si occupa di tutti i progetti a livello mondiale; quello di Manhattan è focalizzato sui progetti nel continente americano. In Italia siamo circa 70, in America 12. Siamo un gruppo misto: grafici, designer, architetti, anche un paio di ingegneri. Il 60% è under 35. Il lavoro è sempre integrato tra i vari settori; i gruppi sono mischiati, alcune volte su progetti di architettura ci sono i grafici, sul design industriale ci sono architetti, c'è una contaminazione tra saperi. È una scelta dello studio far convivere umanità ed entità differenti.

Come state vivendo questo passaggio?

Lo studio sta reagendo: abbiamo avuto mesi pesanti in termini di previsione, tutto quello che ci succede ha sempre un riflesso sugli anni successivi. Abbiamo continuato a fare nel 2020 quello che avevamo impostato, ma ci preoccupano i prossimi due anni. Lavoriamo solitamente su residenze, alberghi, fabbriche, uffici, ma gli ultimi tre sono fermi.

Che strategia avete messo a punto?

Stiamo spingendo perché le aziende alberghiere si preparino per quando finirà la pandemia, nei tempi tecnici corretti per impostare un progetto. Stiamo lavorando molto con le grandi navi da crociera, che invece stanno investendo, perché propongono un modello di viaggio con tutte le garanzie di sicurezza. Stiamo lavorando con Norwegian Cruises: una nave andrà in consegna per il 2021 e stiamo già partendo con le successive.

Come si orientano le commesse?

Stiamo lavorando tantissimo sul residenziale. Ma vorrei spezzare una lancia nei confronti di una normalità che tornerà: saremo più attenti, lavoreremo con un'intelligenza migliore, ma l'economia mondiale non potrà fare salti in avanti insostenibili. Tutti parlano dello smart working: in qualche maniera dovremo tornare a una vita sociale, altrimenti entreremo in un secolo buio, come nei romanzi di fantascienza degli anni Sessanta. Forse progetteremo luoghi di lavoro meno rigidi, forse ragioneremo su un modello differente di accoglienza negli alberghi, però sarà solo un'esperienze in più.. vorrei uscire da questo modello terrorizzante. Siamo dentro alla pandemia da otto mesi, ma abbiamo alle spalle migliaia di anni di passaggi, pestilenze, culture, cambiamenti. Li abbiamo superati isolando il problema e risolvendolo, altrimenti non avremmo la società come è stata fino a ieri. Non intendo farmi fregare da questo nuovo modello in cui non vedo la soluzione dei problemi... un social network per stare e distanza e avere amici elettronici... meglio andare al bar, bere un drink, e qualche amico te lo trovi anche.