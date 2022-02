Pierre-Louis Mascia, dal collage di stampe e fantasie nascono collezioni uniche

Ascolta la versione audio dell'articolo

Stampe in cui si fondono disegni e linee geometriche, elementi della natura e colori accostati con armonia, modelli che esaltano la ricerca di cromìe e forme. Difficile racchiudere in una definizione l’estro originale e innovativo di Pierre-Louis Mascia, designer e stilista che ha scelto l’Italia come luogo per produrre la propria linea di abbigliamento. Dopo un passato come illustratore per riviste del calibro di Vogue Usa ed Elle, Mascia, nativo di Toulouse in Francia dove tuttora vive e lavora, ha iniziato nel 2007 a collaborare con i fratelli Uliassi, proprietari della stamperia serica Achille Pinto di Como.

Nasce così la collezione Pierre-Louis Mascia. Agli inizi, la stamperia - con ottanta anni di eccellenza alle spalle - ha iniziato a produrre una serie di sciarpe, collezione che si è presto allargata includendo abiti e accessori.

Mascia, che prima ha lavorato come responsabile per le linee di accessori di Clergerie, Stéphane Kélian e Arche, si dedica così al proprio brand.

«La mia attività attuale ha avuto inizio circa 15 anni fa - racconta in esclusiva al Sole24 Ore -. Dopo aver iniziato disegnando tessuti e stampe, ho incontrato il team di Achille Pinto e abbiamo iniziato insieme questa nuova avventura. Nella mia mente si era profilata l’idea di creare un brand che fosse un piccolo Hermès in stile divertente (funky), grazie al mio approccio più libero. Quello con l’azienda di Como stato un incontro molto importante per me. Hanno capito le potenzialità delle mie creazioni e hanno investito soldi e tempo e savoir fair italiano nell’impresa».

Oggi Achille Pinto produce circa 50mila capi Pierre-Louis Mascia ogni anno, capi che presto saranno esposti nelle vetrine del primo monomarca dello stilista, che aprirà a Milano in via Verri al numero 4. Una scelta importante quella di un negozio a Milano, segnale di fiducia nel nostro Paese dato che il capoluogo lombardo è stato preferito a Parigi.