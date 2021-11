Pierrel conferma gli obiettivi di piano e raddoppia la capacità

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Pierrel chiude i primi nove mesi del 2021 con ricavi consolidati per 15,8 milioni, in aumento di circa il 24% rispetto ai 12,8 milioni dello stesso periodo del 2020, e un Ebitda consolidato positivo per 3,2 milioni, che si confronta con gli 1,7 milioni di settembre 2020. «Confermiamo gli obiettivi del budget - spiega l’amministratore delegato, Fulvio Citaredo -, seguendo un trend stabile e costante. A fine anno, come annunciato nei mesi scorsi, arriveremo a un fatturato di 24 milioni e un ebitda ...