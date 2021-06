Pietra del Cabreo, un relais per rilanciare il connubio tra vino e turismo in Toscana

«Il prossimo passo – ha spiegato il managing director di Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute, Bruno Alvisini – sarà concentrato sulla cantina storica del Cabreo. Una struttura che attualmente è utilizzata come bottaia per i vini che poi vengono affinati nella vicina Tenuta di Nozzole, ma che sarà presto ristrutturata per consentire a Il Cabreo di diventare un polo produttivo e ricettivo autonomo. In questo modo si completerà il circuito che potrà contare sui due relais Borgo e Pietra del Cabreo e sulla nuova cantina. Un polo completo quindi per un'esperienza turistica ed enoturistica a 360 gradi e sulla quale stiamo notando dopo anni di presenze prevalentemente straniere, un crescente interesse anche da parte degli italiani».

L’investimento previsto per la ristrutturazione della cantina del Cabreo, che partirà probabilmente già nel prossimo autunno ammonta a circa 2,5 milioni di euro esclusi gli interventi di innovazione tecnologica che potranno attingere anche alle risorse di Agricoltura 4.0.

Ma alla Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute non hanno in serbo solo novità turistiche, naturalmente non mancano i progetti che riguardano il vino. «Il più importante – aggiunge Giovanni Folonari – riguarda gli spumanti. Stiamo studiando varie ipotesi di spumantizzazione anche con metodo classico e che riguarderanno sia le uve prodotte a la Tenuta del Cabreo (Pinot Nero e Chardonnay) che nella Tenuta di Bolgheri Campo al Mare. Poiché immaginiamo di utilizzare il metodo classico questi prodotti non saranno pronti per il mercato prima di due anni».