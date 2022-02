Pietrasanta, la «Piccola Atene» dell’arte dove fonderie e laboratori battono il Covid

Tra le fonderie di Pietrasanta (cinque in tutto) la più antica e la più grande è Mariani, 34 dipendenti e 3,3 milioni di fatturato 2021, in crescita del 15%: «Il mercato per adesso è tonico – spiega il titolare Adolfo Agolini, 69 anni – e la tendenza è all’incremento delle commesse. Purtroppo c’è l'impennata dei costi dell’energia elettrica e delle materie prime, dal bronzo passato da 7,5 a 11,5 euro al chilogrammo fino all’alluminio, alle leghe, e non sempre è facile trasferire questi aumenti sul prezzo finale dell'opera».

Fonderia Mariani in 70 anni d’attività ha lavorato per 400 artisti di tutto il mondo (per 40 anni ha realizzato le opere di Mitoraj) e oggi ha molte commesse dal Nord Europa. «La cosa difficile è trovare manodopera – aggiunge Agolini – l’unica strada è formarla direttamente, ma il processo è lungo e costoso: ci vogliono almeno cinque anni perché un giovane diventi produttivo, e fino a otto-dieci perché realizzi in autonomia lavori di cesello. Oltre al fatto che bisogna imparare a rapportarsi con gli artisti: i nostri artigiani devono avere elasticità mentale e devono dare un senso all'opera, un po’ come fa il traduttore di un libro».

La manodopera scarseggia anche nei laboratori artistici del marmo: «Non è facile trovare persone brave – spiega Franco Cervietti, 80 anni, titolare dello Studio Cervietti, uno dei più strutturati con nove addetti – alcuni giovani che escono dalle scuole d’arte sono affascinati da questo lavoro che è fatto essenzialmente con le mani».

La tecnologia, dai modelli in 3D ai robot, è entrata solo in parte nelle fonderie e nei laboratori lapidei (di solito nelle prime fasi di lavorazione), dove progettazione, calchi e finiture hanno ancora bisogno dell’elemento umano. «Quando è iniziata la pandemia le commesse in arrivo da Paesi come l’America e l’Inghilterra si sono bloccate, ma poi ne sono arrivate altre col risultato che oggi abbiamo più lavoro di due anni fa», aggiunge Cervietti che ha tra i suoi clienti nomi come Vangi, Botero, Mitoraj e realizza anche copie di sculture classiche per privati, Madonne per chiese, opere in marmo di arte astratta.

La vicinanza delle cave delle Alpi Apuane, prime fra tutte quelle di Carrara, è uno dei motivi che hanno dato impulso alla produzione artistica di Pietrasanta che oggi può contare su una filiera completa.