Pietre di inciampo, a Milano altre 31 vittime «tornano a casa»

Spesso quel che manca è la vita precedente di queste persone e allora si scava e si scopre, archeologi della memoria: «Nei mesi scorsi – prova a spiegare Marco Steiner – il professor Francesco Carelli ci ha segnalato due nomi sui quali abbiamo lavorato: Ottaviano Pieraccini e Sebastiano Cappello. Del primo, telefonata dopo telefonata, passo dopo passo, abbiamo trovato anche alcuni familiari e ricostruito l'impegno come socialista, tanto che Pieraccini nel 1943 divenne responsabile del Movimento di Unità Proletaria.

Sebastiano Cappello, siciliano d'origine e arrestato nell'agosto del 1944, potrebbe aver pagato la renitenza alla leva della Repubblica di Salò». Passaggio dopo passaggio, queste vite disperse si ricompongono come un puzzle, dai cassetti escono le foto di volti ragazzini, qualche diario e anche le famiglie si ritrovano, come è accaduto a casa Revere.

«Grazie alle ricerche sulle sorelle Olga e Ines si sono incontrati cugini persi da trent'anni».Vite che non sono le nostre diventano nostre, protagonisti del nostro andare di fretta: ci ammoniscono affinché il passato tragico non torni. In Italia, le pietre d'inciampo sono oltre 1.300 distribuite in 130 comuni. In questa mappa cerchiamo di raccogliere città per città.

Tanta strada è stata fatta dalla prima posa, a Roma nel 2010. «Sono migliaia le persone che aspettano di tornare a casa, come Sebastiano Pieri, di cui nulla sapevamo. Ora, dopo la pietra che dal 2020 ricorda Andrea Schivo, agente di custodia nel carcere milanese, avrà la sua pietra a San Vittore: Pieri era una guardia scelta, apprezzato per il suo lavoro. Si offriva anche di aiutare i detenuti a mantenere rapporti clandestini con i parenti nascondendo i messaggi nella fodera del berretto di ordinanza, fino a quando non è stato scoperto, arrestato e deportato a Fossoli e poi a Mauthausen».

La voce di Steiner si commuove, gioisce, sogna, pensa al domani perché sa che la ricerca sui deportati nei campi di sterminio è l'unica, potente risposta alla violenza, alle prevaricazioni, ai rigurgiti antisemiti.