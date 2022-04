Pietro Beccari apre le porte di casa Dior e ridefinisce le regole del retail

Visto che qui si tessono favole, come nello specchio di Alice, il massimo dell'esclusività si riflette nel pop estremo. Solo così un brand può aspirare ad entrare nell'immaginario collettivo. «Ci sono oggi molti ragazzi che ancora non hanno i soldi per permettersi Dior, ma possono venire e vedere, e innamorarsi della marca. L'ho detto alle 350 persone che lavorano a questo indirizzo, pasticceri, giardinieri, venditori classici, guide, butler, barman, un insieme estremamente eterogeneo: la vostra missione è far sì che chi entra, non se ne vada via senza un tatuaggio Dior sul cuore, che non si potrà più levare». Quest'ambizione si nutre di visioni tenaci e notti insonni («Parecchie! Specie quando abbiamo scavato il secondo basement e l'edificio reggeva su dei micropali. Il centro era un buco enorme, una voragine»). Il business è emozione, l'entusiasmo è mercato. D'altronde qui i sogni sono numeri e non si fa mistero del fatto che la desiderabilità di oggi sia il fatturato di domani. «Questo progetto, dove c'è tutto, ci dà un grande vantaggio concorrenziale per fare la differenza dagli altri, e penso che ridefinisca i paradigmi del lusso moderno. Vediamo se ho ragione o no».

il giardino dei meli, al terzo piano, accessibile dalla suite. Foto Kristen Pelou.

Beccari trasmette una naturalezza mai rilassata: nonchalance con la corrente elettrica. Mi chiedo che qualità ci vogliano per lavorare al suo fianco. «Le persone non mi devono annoiare! Io sono convinto che bisogna mettere caos nel proprio business, non essere troppo sicuri di sé, lasciar correre la fantasia. Agilità, velocità, spirito imprenditoriale: ho rifiutato tante idee convenzionali, che non spostavano nulla». Il dejà-vu non rientra nei parametri dell'eccezionalità. Dior è un jet a più motori, «bisogna avere il coraggio di condurlo al massimo. Quando hai tutto sotto controllo, vuol dire che stai andando troppo piano. Credo in un management empatico, capace di trascinare i collaboratori a tentare l'intentato, a essere dei piccoli alchimisti. Occorre agire controtempo. A marzo 2020, noi siamo usciti da una curva accelerando, facendo una parabolica, mentre tutti gli altri avevano scalato le marce. Senza rischiare di sembrare arrogante, ha funzionato tutto molto bene e in quattro anni abbiamo più che raddoppiato il numero delle persone che lavorano con noi: oggi siamo oltre 10mila».

La scultura in acciaio dipinto “Mysting Tonatta” di John Chamberlain, nel giardino d'inverno. Courtesy Dior.

I progetti non sono certo finiti. Solo sul fronte architettonico, entro un anno e mezzo, l'headquarter si sposterà in un altro building straordinario, da 46mila metri quadrati. Sul fronte strategico, avenue Montaigne non esaurisce il retail fisico, ne esprime semmai la potenzialità: continueranno i pop-up store (per «mostrare l'aspetto più ludico, più cool, più sorprendente della marca. Ho sempre creduto in questa strategia, anche quando ero da Fendi, tant'è che mi chiamavano The Pop-Up Manager»); ci sono piani per portare in Italia anche Dior Maison, attualmente acquistabile solo sul sito («a Milano pensiamo di poter fare un giorno una boutique accogliente, molto grande, in grado di ospitare la collezione casa»); la spinta sulla personalizzazione («in mezz'ora i nostri artigiani sono in grado di riprodurre il tuo nome sulla borsa»). Poi c'è il fronte dell'attrazione e della costruzione dell'immaginario: entro quest'anno uscirà un film sulla maison («o forse una serie tv, è ancora top secret») dopo oltre due anni e mezzo di riprese.

Le Montaigne, diamante giallo taglio cuscino da 88,88 carati che sarà montato su un pezzo custom-made disegnato da Victoirede Castellane. Courtesy Dior.

Un elenco di fatti e investimenti, narrato con gusto impressionistico cogliendo, da un'unità coerente, il senso complessivo di qualche pennellata. Guardo il prato ordinato di mughetti del giardino su cui siamo affacciati: uno dei fiori più delicati e di minore durata, l'impermanenza come epitome della ricercatezza, uno degli infiniti dettagli in cui cogliere la cura dell'insieme. Proprio di fronte c'è la teca che custodisce il pezzo più eccezionale della boutique, Le Montaigne, un diamante giallo da 88,88 carati. «La passione è come una pietra focaia, si accende sfregando in direzione opposta, accostando l'inaccostabile», dice con voce (e intuizione) scattante. Dior con Jordan, Dior con Birkenstock. Ma anche Dior su Bilibili, la piattaforma della GenZ cinese, Dior su TikTok. Nessun pregiudizio nei confronti del social shopping o dei Non Fungible Token. La sperimentazione è parte del lusso, non lo contraddice. «C'è una continuità di mondi, un passaggio fluido fra fisico e digitale: per noi l'e-commerce è un servizio. Puoi riservare online uno spazio in boutique, comprare un pezzo sul sito e restituirlo in negozio se non ti convince, andare in uno store, scegliere quel che vuoi e fartelo recapitare a casa…».