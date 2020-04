Pil a -8,3% nel 2020, divisi sul Governo Draghi: le previsioni di policy e business influencers Expert survey tra componenti di associazioni di categoria, economisti, giornalisti, manager d'azienda, membri di staff politico istituzionali e sindacalisti, per conoscere la loro opinione sugli aspetti economici, sociali e politici derivanti dall'emergenza dettata dall'epidemia di Covid-19 di Lorenzo Pregliasco*

(leestat - stock.adobe.com)

L'emergenza coronavirus sta avendo un impatto significativo sulla vita del Paese: non solo per la grave crisi sanitaria, ma anche per gli effetti che produrrà sul lavoro, sull'economia e sui rapporti tra Italia e Europa.

Quorum/YouTrend insieme a Cattaneo Zanetto & Co ha cercato di capire percezioni e previsioni del mondo politico-economico sull'Italia durante e dopo la crisi tramite una ricerca su un campione di “addetti ai lavori” del settore, 83 “policy & business influencers” italiani intervistati tra il 31 marzo e il 2 aprile e scelti tra componenti di organizzazioni di rappresentanza e associazioni di categoria, sindacati, membri di staff di governo e politico-istituzionali, policymakers, studiosi, giornalisti politico-economici, imprenditori e manager.

Per prima cosa, abbiamo chiesto al campione di stimare due variabili economiche di particolare importanza: l'importo da mettere a bilancio quest'anno per affrontare le conseguenze economiche della crisi del COVID-19 e l'andamento del prodotto interno lordo nazionale.

All'Italia, secondo la media delle risposte alla nostra ricerca, servono 115 miliardi nel 2020, da aggiungere ai 25 già stanziati con il decreto “Cura-Italia”. Risorse per fronteggiare una crisi economica che, stando al campione di esperti interpellato, assumerà dimensioni ancora maggiori della recessione del 2009. La previsione media è infatti di un PIL italiano a -8,3% quest'anno, in linea con alcune delle previsioni macro-economiche formulate da organizzazioni internazionali e istituti finanziari.

IL GOVERNO HA GIÀ STANZIATO CIRCA 25 MILIARDI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA ITALIANA NEL DECRETO “CURA-ITALIA”. QUANTO DOVREBBE ESSERE MESSO A BILANCIO PER AFFRONTARE LE CONSEGUENZE ECONOMICHE DELL'EPIDEMIA?

Sul versante dei conti pubblici, la grande maggioranza del campione auspica interventi in deficit. Qualora non arrivassero aperture dalla Ue su Mes senza condizionalità o Eurobond, per l'88% degli intervistati il governo italiano dovrebbe comunque adottare misure di sostegno all'economia. Il 49% sostiene che l'Italia dovrebbe procedere comunque in deficit, anche correndo i rischi di un aumento del debito e di una crescita dei rendimenti dei titoli di stato. Un altro 39% è favorevole a mettere in campo provvedimenti espansivi, ma sfruttando il quantitative easing della Bce e prestando attenzione a non aumentare eccessivamente il debito. Appena il 12% degli intervistati, infine, ritiene che senza aperture di Bruxelles non vi sarebbero in ogni caso le condizioni per stanziare risorse.