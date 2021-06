Pil, Bankitalia alza stime e per 2021 vede crescita tra 4,9 e 5% Le proiezioni macroeconomiche per l’economia italiana nel triennio 2021-23:+4,5% in 2022 e +2,3% in 2023. Crescita fortemente dipendente dai fondi europei, tra cui il Pnrr

