Pil, Bankitalia: crollo a -9% nel 2020, risalita a +4,8% nel 2021 Le previsioni dellaBanca d’Italia vedono anche una forte contrazione delle esportazioni e un calo sensibile nel numero degli occupati. Inflazione a -0,1% nel 2020

Le previsioni dellaBanca d'Italia vedono anche una forte contrazione delle esportazioni e un calo sensibile nel numero degli occupati. Inflazione a -0,1% nel 2020

Il PIl italiano crollerà del 9% nel 2020 per effetto dell'epidemia di Covid-19 e poi salirà del 4,8% nel 2021. Lo stima la Banca d'Italia secondo cui nel primo trimestre il prodotto ha segnato un calo de 4,7 per cento.

In netta contrazione anche i consumi, che scenderanno dell'8,8% nell'anno in corso per poi risalire del 4,6% il prossimo anno. L'inflazione è attesa in calo dello 0,1% nel 2020 e invariata nel 2021.

Crollo di export e import

Sul versante degli scambi con l'estero le esportazioni segneranno un brusco calo nel 2020 (-15,4%) e poi risaliranno dell'8% nel 2021. Sul versante dell'import la stima di Bankitalia accredita un calo del 17,3% nel 2020 e un aumento del 9,7% nel 2021. Per quanto riguarda infine l'occupazione per via Nazionale il numero di occupati si ridurrà del 3,8% nel 2020, grazie all'esteso ricorso alla Cassa integrazione guadagni.

Ripresa Pil più evidente dal secondo semestre

La ripresa del Pil, dice Bankitalia, sarà più evidente dal secondo semestre di quest'anno e «sarebbe in larga parte attribuibile al venir meno degli effetti di offerta negativi connessi con le misure di contenimento; le ripercussioni della domanda estera, dei flussi turistici e dei comportamenti più cauti di famiglie e imprese avrebbero invece effetti economici più persistenti, rallentando il ritorno dell'attività produttiva verso i livelli pre-crisi».

Calo Pil mitigato da misure

Bankitalia osserva inoltre che «le misure della politica di bilancio di sostegno diretto alla domanda, incluse nel decreto legge “Cura Italia”» e quelle ulteriori in base alle loro linee essenziali, fornirebbero «un contributo significativo nel contenere la contrazione del Pil nell'anno in corso, che potrebbe essere valutabile secondo i moltiplicatori tradizionali nell'ordine di 2 punti percentuali».