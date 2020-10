Pil: Bankitalia stima +12% nel III trimestre «sospinto dall'industria»

Ammortizzatori attenuano impatto occupazione

Nel bollettino viene ricordato che «il ricorso agli ammortizzatori sociali (Cig e Fis) continua a mitigare l'impatto della crisi sull'occupazione (-2,5%)». Nella media del periodo luglio-agosto il numero di ore autorizzate per l'integrazione salariale, pur dimezzatosi rispetto al picco del bimestre aprile-maggio, è rimasto su livelli mai raggiunti prima dell'emergenza sanitaria. «Gli ultimi dati disponibili - continua Via Nazionale - suggeriscono che il numero di occupati sarebbe cresciuto nei mesi estivi recuperando in parte la flessione precedente; i margini inutilizzati della forza lavoro sono ancora ampi».

Famiglie incerte, aumentano il risparmio

L'incertezza della crisi Covid pesa sulle famiglie italiane. La Banca d'Italia segnala nel Bollettino economico una «discesa dei consumi» nel secondo trimestre (e una ripresa seppure parziale nel terzo) assieme a «un forte aumento del tasso di risparmio». Una crescita, spiega Via Nazionale, che «ha risentito inizialmente degli ostacoli agli acquisti di beni e servizi conseguenti alla chiusura di attività non essenziali, poi in misura crescente di motivi di ordine precauzionale, connessi con il persistente peggioramento delle aspettative di disoccupazione».

Andamento fabbisogno Pa coerente con stima debito/Pil 2020

Un passaggio del Bollettino è dedicato al fabbisogno della Pa. «Si può stimare che in media in ciascun mese tra aprile e agosto il fabbisogno delle Pa in rapporto al Pil sia stato di quasi un punto percentuale maggiore di quello dello stesso periodo dell'anno precedente. Pur considerando - continua Bankitalia - che nell'attuale fase l'interpretazione dei dati di cassa è soggetta a forte incertezza, questi valori sarebbero coerenti con la stimadel Governo per l'intero 2020, ipotizzando che lo scostamento prosegua a ritmi analoghi nell'ultima parte dell'anno». In nove mesi il fabbisogno del settore statale è aumentato di 73 miliardi su anno, superando i 128 miliardi, mentre per l'intera Pa in otto mesi il fabbisogno è stato di quasi 102 miliardi, più del triplo rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno; nei 12 mesi terminanti ad agosto il fabbisogno si è collocato a 107 miliardi; il debito degli otto mesi è salito di 169 miliardi.