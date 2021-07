La Cina rallenta la crescita: Pil +7,9% nel secondo trimestre

3' di lettura

Rallenta la crescita cinese a +7,9% a giugno su base annua nel secondo trimestre. Il rimbalzo è diminuito rispetto all’esplosivo +18,3% registrato nel trimestre precedente. L’incremento è dell’1,3%, a riflettere una normalità post Covid. La Banca centrale intanto oggi dà il via libera all’operazione liquidità tagliando lo 0,5% delle riserve del sistema interbancario. Ufficialmente la manovra è legata al bisogno di sostenere le Pmi in affanno, in realtà incombe il problema dell’enorme debito corporate in scadenza. Così Pechino entra ufficialmente nell’affollato club delle Nazioni che hanno adottato politiche di stimolo.

Ritorno alla crescita normale

Il Pil nella prima metà dell’anno è stato di 53,2 trilioni di yuan (8,2 trilioni di dollari), con un aumento annuo del 12,7%. Lo slancio di crescita del precedente trimestre si è attenuato seguendo un andamento “stabile e solido” consolidato a +7,9% a giugno su base annua nel secondo trimestre. Il rimbalzo è diminuito rispetto all’esplosivo +18,3% registrato nel trimestre precedente. L’incremento è dell’1,3%, a riflettere una normalità post Covid.

Loading...

La produzione industriale è aumentata dello 0,56% su mese e dell’8,3% sull’anno, a maggio era aumentata dell’8,8% annuo. Nel primo semestre la produzione industriale è cresciuta del 15,9% su anno. La produzione dell’industria estrattiva nel primo semestre è aumentata del 6,2% e quella manifatturiera è aumentata del 17,1%.

Gli investimenti in asset fissi della Cina, esclusi quelli effettuati nel settore rurale, sono saliti dall’inizio dell’anno del 12,6% su base annua. Il dato è stato migliore del +12,1% atteso ma ha allentato il passo rispetto al precedente balzo del 15,4%.

A giugno il dato relativo alle vendite al dettaglio della Cina è balzato del 12,1% su base annua, più del rialzo dell’11% atteso. In particolare, le vendite al dettaglio di bevande sono volate del 29,1% su base annua.