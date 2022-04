Pil, Confindustria: scenario si deteriora con la guerra in Ucraina, prospettive cupe

Export debole

Anche l’export , dice ancora Confindustria, «è atteso debole». I primi effetti della guerra in Ucraina «sono già visibili negli ordini manifatturieri esteri, in forte calo a marzo. Inoltre, la dinamica del commercio mondiale, già piatta a inizio anno per il calo degli scambi in Asia e l'aumento in Europa, ha prospettive negative, secondo il Pmi sugli ordini manifatturieri esteri globali, caduto a marzo (48,2 da 51,0)». Sull’Eurozona pesano inoltre incertezza e sfiducia. Anche il sentiment degli imprenditori è stato eroso e si è indebolito l'indice Pmi (da 55,5 a 54,9). «Il ridotto ottimismo impedisce quella piena ripresa della domanda interna dell'area che in precedenza era attesa», stimano gli economisti di viale dell’Astronomia. E se l’inflazione penalizza gli Usa, il Covid frena la Cina dove la manifattura a marzo, dove si registra la caduta più ripida dell'output e dei nuovi ordini da inizio 2020.



L’impatto del rialzo dei tassi sull’economia

Mentre la B tiecene fermi i tassi ufficiali, i tassi di mercato a lungo termine nell'Eurozona stanno già salendo rapidamente. Il rialzo dei tassi a lunga è un problema per l'Italia (e gli altri paesi). «Farà crescere gradualmente la spesa per interessi - avvia il CsC - man mano che le nuove emissioni avverranno a tassi più alti. Perciò, l'Italia avrà meno spazi di bilancio per mettere in campo una nuova manovra espansiva di finanza pubblica. Dato l'alto debito, le politiche dovranno essere prudenti anche per evitare ulteriori balzi dello spread. Inoltre, se il rialzo del BTP si trasferisse al costo della raccolta bancaria e facesse crescere anche il costo del credito, ciò determinerebbe un ulteriore aggravio di costi per imprese e famiglie, già colpite dal caro-energia. Questo penalizzerebbe sia gli investimenti che i consumi privati, zavorrando il PIL italiano».