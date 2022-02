Pil, inflazione, aiuti: la crisi ucraina riscrive i calcoli del Def

I problemi specifici dell’Italia

Ma per un Paese ultraindebitato come l’Italia più delle regole pesa la realtà dei numeri dell’economia e della finanza pubblica. Fin qui il governo puntava a confermare il deficit al 5,6% anche con un obiettivo di crescita più vicino al 4% che al 4,7% calcolato a ottobre. In termini contabili l’inflazione dà una mano alla discesa del debito, che è calcolato sul Pil nominale. Ma il punto centrale è rappresentato dai livelli su cui si assesterà la previsione di crescita, colpita dalla nuova tappa di una crisi energetica che ora rischia di mandare in fuorigioco anche la struttura dei costi dei progetti Pnrr, cioè del principale motore per spingere su terreni più strutturali la ripresa italiana.

La bolletta energetica grande punto di domanda

Ma questa è solo la prima delle due variabili che incideranno sul deficit effettivo di quest’anno. L’altra è rappresentata dalla possibile necessità di mettere in campo nuovi aiuti a famiglie e imprese schiacciate da una bolletta energetica ancora in rialzo (ieri il future di riferimento per il prezzo del metano europeo è salito del 51,1%). Perché nei piani del governo il colpo di reni contabile che ha dato vita al decreto della scorsa settimana avrebbe dovuto essere l’ultimo. Ma nessuno oggi è in grado di assicurare che i quasi 15 miliardi stanziati in 5 mesi per ammorbidire i colpi del caro energia non avranno bisogno di altri rinforzi: oggi impossibili da finanziare senza cambiare gli obiettivi di deficit.