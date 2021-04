Pil, Istat: - 0,4% nel primo trimestre. Ma Confindustria intravede risalita: rimbalzo più vicino

1' di lettura

Il prodotto interno lordo (Pil), corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 0,4% nel primo trimestre del 2021 rispetto al trimestre precedente e dell’1,4% in termini tendenziali. Lo rileva l’Istat nella sua stima preliminare.

Confindustria: si intravede risalita, più vicino rimbalzo

Ma il Centro studi di Confindustria aggiunge nella congiuntura flash che il Pil è più vicino al rimbalzo. Lo fa rimarcando che in Italia sono iniziati da aprile i primi allentamenti delle restrizioni anti-Covid. Ciò condurrà nel secondo trimestre a un piccolo segno positivo del Pil, dopo la lieve contrazione nel primo trimestre (-0,4%). Si conferma pertanto lo scenario in cui si dovrebbe registrare un forte rimbalzo si avrà nel terzo trimestre, grazie al crescere delle vaccinazioni; riguardo al loro ritmo, che ha accelerato, restano però rischi al ribasso. Dall'imponente Recovery plan, ai nastri di partenza, arriverà un aiuto alla ripresa già nella seconda metà del 2021.

Loading...

Gli effetti della pandemia

Tornando all’Istat, la nuova contrazione del primo trimestre 2021, «di entità più contenuta» rispetto a quella registrata nel quarto trimestre del 2020, «risente, in particolare per il settore terziario, degli effetti economici delle misure adottate a contrasto dell'emergenza sanitaria». La variazione acquisita del Pil per il 2021 è pari a +1,9%.

In Germania Pil in calo dell’1,7% su trimestre precedente



Più consistente il calo del prodotto interno lordo in Germania, dove il Pil è diminuito nel primo trimestre del 2021 dell'1,7% rispetto al trimestre precedente. Lo ha reso noto l'ufficio federale tedesco di statistica in una stima.