Pil italiano ai livelli pre-Covid? Ecco perché non prima del 2023 Secondo la Commissione Ue il ritorno della crescita ai livelli pre-Covid difficilmente potrà materializzarsi nel 2022, a causa delle persistenti ripercussioni negative della pandemia sull'attività economica e in particolar modo nei servizi di Dino Pesole

(max dallocco - stock.adobe.com)

Secondo la Commissione Ue il ritorno della crescita ai livelli pre-Covid difficilmente potrà materializzarsi nel 2022, a causa delle persistenti ripercussioni negative della pandemia sull'attività economica e in particolar modo nei servizi

4' di lettura

La premessa è che in una fase di grande incertezza come l'attuale addentrarsi in stime e previsioni sull'andamento dell'economia nel breve e medio termine appare un esercizio a dir poco complesso. Pur con questi distinguo, le nuove stime della Commissione europea paiono poco incoraggianti per il nostro Paese. Se nell'anno in corso si potrà registrare una contrazione del Pil al -9,9%, non molto distante dal -9% previsto dal Governo, nel 2021 (con un scenario non particolarmente avverso) non si andrà oltre un “rimbalzo” del 4,1% (contro il 6% delle ultime previsioni governative) mentre nel 2022 è previsto il 2,8%. Il problema è che secondo la Commissione Ue il ritorno della crescita ai livelli pre-Covid, a differenza di quel che avverrà in Germania e in Polonia, difficilmente potrà materializzarsi nel 2022, a causa delle persistenti ripercussioni negative della pandemia sull'attività economica e in particolar modo nei servizi. Se dunque “è improbabile che la ripresa sia sufficiente a far tornare il prodotto in termini reali ai livelli precedenti la pandemia entro il 2022”, l'asticella dovrà spostarsi in avanti al 2023. Al contrario, nella Nota di aggiornamento al Def (e nello scenario meno avverso) nel 2022 è atteso un incremento del Pil del 3,8% e del 2,5% nel 2023.

Dal crollo del 2020 alla lenta ripresa

Nei calcoli sull'andamento della crescita occorre ovviamente tener conto che le previsioni (sia a livello domestico che da parte delle istituzioni internazionali) devono tener conto che il segno positivo indicato per il 2021 e per i due anni a seguire va incrociato con la violenta contrazione del Pil del 2020. E dunque, occorre guardare alla media del triennio 2021-2023 rispetto al volume di prodotto che si è perso nell'anno in corso. Da qui la constatazione che difficilmente l'economia italiana potrà tornare ai livelli pre-covid già nel 2022. Già ma quali erano i livelli di crescita pre-covid? Non molto incoraggianti per la verità, se si considera che nel 2019, l'anno che precede l'esplodere della pandemia, si è registrato un incremento del Pil pari allo 0,3% anche per effetto del rallentamento generale dell'economia a livello internazionale che si era materializzato già a partire dalla seconda metà dell'anno, complice la guerra dei Dazi tra Stati Uniti e Cina, la Brexit e la brusca frenata della locomotiva tedesca. Un tasso di crescita più sostenuto lo si era realizzato nel 2017 (1,6%), e si stava lentamente e fatica uscendo dall'onda lunga della crisi finanziaria del 2008-2009.

Loading...

Occorre rimuovere le cause strutturali che frenano l'economia

Se si guarda agli andamenti di medio-lungo periodo, appare evidente il problema principale che affligge la nostra economia da almeno un quindicennio è quello della bassa crescita e della produttività stagnante. Come rileva l'Istat, nel 2019 per la prima volta l'indice relativo alla produttività totale dei fattori ha virato in negativo (-0,5%) dopo anni di sostanziale stagnazione. Ora il Covid si è abbattuto come uno tsunami sull'intera economia mondiale, ma con evidenti differenziazione quanto a intensità e durata da paese a paese. Quelle che la Commissione europea definisce le “cicatrici” che la pandemia sta producendo sul tessuto produttivo delle economie europee, con riferimento ai fallimenti delle imprese, la disoccupazione di lunga durata e “le interruzioni dell'offerta”, rischiano di produrre effetti profondi. Tuttavia l'intensità del “rimbalzo” registrato nel terzo trimestre dell'anno (16,1%) rispetto al profondo rosso del secondo trimestre (-17,3% a livello tendenziale, e -12,4% rispetto al trimestre precedente) fa ben sperare sulla capacità di ripresa dell'economia, a patto naturalmente che le nuove restrizioni introdotte dal Governo per far fronte alla seconda ondata dei contagi siano limitate nel tempo. Pare dunque urgente e prioritario che ci si adoperi, anche grazie alle risorse europee, perché vengano rimossi tutti i colli di bottiglia che frenano la crescita (la scarsa efficienza dell'apparato pubblica, i tempi lunghi della giustizia civile, l'eccesso di tassazione a causa dell'alto livello di evasione, le strozzature burocratiche e amministrative che bloccano la realizzazione degli investimenti, il nodo della ricerca e della formazione).

Oltre alla pandemia pesano le incertezze sul commercio mondiale

Stando alle stime di Bruxelles, “quasi la metà degli Stati non dovrebbe recuperare il livello di pil pre-pandemia entro la fine del 2022”. Pesano certamente le aspettative sull'ultimo trimestre dell'anno, che segneranno nuovamente il ritorno a uno stop della crescita. Si prevede che per l'intera Europa si riprenderà a salire dal primo trimestre del 2021, e anche in questo caso a patto che si riesca ad arrestare l'impennata dei contagi nel Vecchio Continente e che le prospettive dell'economia e del commercio globale virino in positivo . Ovviamente in questa complessa fase l'attenzione a livello europeo è rivolta all'esito delle elezioni presidenziali americane, che potrebbero (in caso di vittoria di Joe Biden) anche segnare un cambio di passo nei rapporti tra le due sponde dell'Oceano. Anche in coniderazione di queste incognite, l'intonazione della politica fiscale non potrà che essere orientata verso un profilo decisamente espansivo, in attesa che le risorse del Next Generation EU comincino a rendersi disponibili nel corso del 2021, mantenendo tale orientamento anche per gli anni successivi.