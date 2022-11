Pil lombardo al palo nel 2023. Spada: dal Governo solo un aiuto a sopravvivere

Nel rapporto Assolombarda, per la Lombardia, così come per l'Italia, si prospetta una flessione dell'economia sia negli ultimi mesi dell'anno che nell'avvio del nuovo: un altro nodo, infatti, riguarda il vigore della domanda, che si sta ‘raffreddando'.

Tendenza che impatta, inevitabilmente, sulle previsioni di crescita dell'economia lombarda, sia per l'anno in corso che per quello successivo. Nell'arco del 2022 si attende per la Lombardia una crescita del +3,9%, un dato superiore rispetto alla media italiana (+3,4%) che consente alla regione di colmare pienamente la perdita di PIL accusata nel 2020, attestandosi così, alla fine del 2022, a +1,8% rispetto al 2019.

Con particolare riferimento ai suoi comparti, l'industria regionale non chiuderà, per poco, il divario con il 2019 (-0,2% il valore aggiunto), risentendo del rincaro degli input produttivi e del rallentamento internazionale. Così sarà per l'agricoltura (-2,4%); al contrario, il settore delle costruzioni avanzerà sensibilmente (+30,1%) come anche quello dei servizi e del commercio (+1,0%).

Istat, il Pil a sorpresa cresce e "vede" un +4% per il 2022

Dati meno brillanti sono indicati per il 2023, quando si prevede che in Lombardia il prodotto interno lordo possa aumentare solo dello 0,3% (in Italia l'incremento è stimato allo 0,1%). Risultato regionale influenzato da una contrazione del valore aggiunto dell'industria (-1,0%) e dell'agricoltura (-0,5%), a fronte di un limitato incremento sia delle costruzioni (+1,2%) sia dei servizi e del commercio (+0,5%).

Con riferimento all'industria regionale, la decelerazione in corso è del resto già visibile nel consuntivo del terzo trimestre 2022: dopo una prima metà dell'anno caratterizzata da una progressione, infatti, la produzione registra ancora una crescita del +0,4% congiunturale e del +4,8% tendenziale, ma nei tassi è evidente che la spinta dei periodi precedenti si sia ridotta.